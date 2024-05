L'imbarazzo della perdita d'udito, anche in politica

Grazie ai design innovativi e all’assistenza post-vendita di altissimo livello, i sordastri non dovranno più soffrire in silenzio. Quando Bettini la imbottisce di consigli, per esempio, la Schlein potrebbe intanto urlare come una pazza

Grazie ai recenti sviluppi tecnologici, gli apparecchi acustici sono diventati sempre più discreti e hanno prezzi accessibili a chiunque. Fai fatica a sentire in ambienti rumorosi o perdi qualche parola anche in una conversazione tranquilla? Non sei solo, molte persone vivono con imbarazzo la perdita dell’udito ed è molto più comune di quanto si pensi. Infatti, le statistiche mostrano che circa il 40 per cento della popolazione soffre di problemi di udito e potrebbe trarre beneficio da un apparecchio acustico, ma molti scelgono di ignorare il problema. Oggi, grazie ai design innovativi e all’assistenza post-vendita di altissimo livello, i sordastri non dovranno più soffrire in silenzio. Quando Bettini la imbottisce di consigli, per esempio, la Schlein potrebbe intanto urlare come una pazza.