Almeno con Renzi si sapeva non avrebbe mantenuto le promesse

Se Nordio non farà niente di quanto ci si aspettava, allora bisognerà stare con l'ex presidente del Consiglio, che almeno non soprenderebbe sul non mantenere la parola

Se non abolirà le aspettative togate del presidente Santalucia, non impedirà candidature politiche dei magistrati un attimo dopo sospesa la toga per finta, se non introdurrà lo sdoppiamento delle carriere, non la chiuderà con le intercettazioni a strascico e le carcerazioni preventive a scopo di estorsione, se non abolirà l’indecenza cristallina dell’azione penale obbligatoria, se non ridimensionerà i poteri togati in generale, e insomma, se non farà niente di tutto questo, alla fine poco male. Si smetterà di stare con Nordio e si starà con Renzi, che quello che non avrebbe mantenuto almeno lo sapevi subito.