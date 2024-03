I "testardi" che non vogliono farsi estinguere

Da Israele all'Ucraina. Prova a difenderti dai terroristi e ad accoppare qualcuno dei responsabili e diventi automaticamente il genocida

Dopo pericolosi sbandamenti, le cose cominciano a imboccare finalmente la giusta direzione. Quando ti squartano mamma, stuprano a più riprese la tua sorella grande e dividono in due la piccola con un coltello, però non solo, una volta spappolato il cranio a nonna e nonno, gridano “a rimortis” e corrono a nascondersi dietro i loro amici e parenti comunicando che ripeteranno la cosa non appena potranno, devi far molta, ma molta attenzione. Prova ad accoppare qualcuno dei responsabili, i tuoi colpi raggiungeranno degli innocenti, molti innocenti, tra cui molti bambini dietro ai quali i “resistenti” si fanno scudo per stritolare un’altra volta i tuoi, e allora, attenzione, perché il genocida, il nazista e il torturatore sei tu e devi quindi rinunciare a reagire e a difenderti. Perché? Perché sì. Perché questo è giusto fare, dato che loro hanno incenerito solo cento dei tuoi piccoli, e la prossima volta tenteranno duecento, ma tu molti di più. Sei di “civiltà più evoluta”? Fatti dunque estinguere, spalanca i confini, consenti al terrorista dell’Unrwa di riprendere il generoso mestiere, deponi le armi, offri il capo alla lama, fai la pace. La pace. Anche in Ucraina va meglio.



Putin ha mostrato che alle brutte mena. Ti avevano chiesto aiuto, i menati, loro lo sapevano, avevi detto certo, poi sì, poi discutiamo: con i se e con tanti ma. Se si potesse mai, santo Dio darla da bere a Putin, senza i Patriot. E’ che, quelli, proprio Patriot sono andati a chiamarli. Ce ne sono, intendiamoci, ma per un Patriot dovresti rinunciare, soprattutto in Europa, a tre milioni circa di vol-au-vent. Diventa dura, con gli antipasti. Succede così che l’Ucraina stia diventando testarda, ricattatrice, prepotente. Possiamo dire guerrafondaia. Deponga le armi, su, accetti gli altrui desiderata, rientri nel consesso del civile e del consentito. Offra il suo corpo ai droni. Passerà a lei, se no, la colpa di chi ha invaso. Ma finalmente. Finalmente la storia ritroverà il suo corso. Come quando Varsavia aggredì Berlino.