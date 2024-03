Qualche battuta sparsa su Marcon e la foto coi guantoni da boxe. La russie, Napoleon, Putin ecc

Nella foto c’è Macron, sembra uno dei vecchi marsigliesi, barba lunga, faccia che non scherza e guantoni da boxe che, femminile come dicono, l’Eliseo non sembrerebbe. A guardarlo, quello mena, belin se mena. Accompagna la foto un messaggio di Cerasa: mi fai mille battute per un girotondino? Certo che te le faccio. Macron? Bravo, la force de frappe de lui, la Russie, Napoleon, Putin, la liberté, l’égalité, la fraternité, l’Otan, et que vive l’Ucraine, et plus ancore une caterve de boot on the ground dejà promise. C’est-à-dire: a novecentonovantasei, altre quattro battute basterebbero: che ancora è poco.