Quelli che stanno al loro posto senza pretendere nulla

Sarebbe gradito un applauso verso queste persone, che non si scatenano e non accendono litigi tra le forze politiche

Piacerebbe molto, ma veramente molto, se scattasse un applauso riconoscente verso gli unici che stanno al posto loro senza pretendere nulla; verso gli unici che non si fanno sentire, si accontentano di come sono e restano immobili se qualcuno, a ogni morte di Papa, ammonisce perfino che potrebbero crescere a un ruolo più robusto; laddove essi, regolarmente, e da più di vent’anni, cedono qualcosa in più del poco di cui già dispongono. Piacerebbe da morire se restassero, questi, gli unici signori in Italia a campare dignitosamente con le pezze sul sedere senza lamentarsi, senza scatenarsi, senza accendere litigi tra le forze politiche, né conflitti con sputazzi o con insulti nei confronti di coloro che vennero messi lì per difenderli. Mentre i figli di puttana inventati apposta per difenderli, divisi e riuniti in corporazioni varie, non muovono paglia a questo fine. Da cui, applausi. Ma giunti fin qui, volete forse sapere come si chiamano simili cavalieri bastonati tutti i giorni da tutti i figli di mignotta coalizzati nel silenzio? “Salari”, si chiamano.