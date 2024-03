Le parole di Salvini su Putin imbarazzano il governo. Il cordone di Meloni e Tajani

“Come ci muoviamo?”. Con una certa dose di premonizione Giorgia Meloni e Antonio Tajani, già domenica pomeriggio, avevano iniziato a parlare delle elezioni in Russia e dello scontato successo di Vladimir Putin. La premier era al Cairo, il ministro degli Esteri a Roma. I due hanno avuto fitti contatti per analizzare la situazione a Mosca e soprattutto per come commentarla. Per cercare cioè di tenere unito il governo, nonostante Matteo Salvini. Chiamasi riduzione del danno. Il leader della Lega e vicepremier, puntuale come un orologio svizzero, alle 11 di ieri mattina infatti si è esibito in una dichiarazione che spaccherà per tutto il giorno Palazzo Chigi. Tra imbarazzi e lingue morse. Silenzi e commenti: “Il caso sta montando, ma non ci faremo trascinare in questa polemica: la posizione di Meloni è nota”. Sicché il Salvini in festa per la rielezione di Putin non sorprende nessuno quando dice che “in Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde: prendiamo atto del voto sperando in un 2024 di pace”. Sono parole che provocano polemiche in Italia, ma anche a Bruxelles, quelle di Salvini. Perché dopo nemmeno un’ora proprio Tajani dice l’opposto. Meloni in serata tenta di essere diplomatica (e laconica): “La posizione del governo è molto chiara, il centro destra è una maggioranza molto coesa”. Ma in realtà ormai la più scontata delle frittate è fatta.

