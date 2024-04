Tradurre Voltaire per scoprire le infinite possibilità della lingua

Le Lettere filosofiche è stata scritta in doppio originale, una versione inglese e poi una francese. Due testi che costituiscono lo stesso libro. La sfida? Stabilire quale sia quello vero

In Tu, sanguinosa infanzia (Einaudi, 133 pp., 13 euro€) Michele Mari racconta un pomeriggio di noia dai nonni, che lo indusse a vagolare fra gli scaffali e scegliere La freccia nera di Stevenson; salvo poi ricevere in dono dal papà La freccia nera di Stevenson, mannaggia, ma in differente traduzione che gli dischiuse infinite le possibilità della lingua.