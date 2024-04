Vecchi mappamondi e nuova geopolitica

Come disse un vecchio aborigeno Warlpiri: “La terra è una mappa. Non c’è geografia senza significato e senza storia”

"Il cartografo serve a disegnare quello che c’è sotto, quello che i satelliti non riescono a vedere”, disse il cartografo mentre costeggiavamo la lunghissima, candida spiaggia di un’isola cambogiana. I suoi ultimi anni li ha trascorsi là. Disegnava le carte delle isole. Prima ancora lo aveva fatto tra Tibet e Nepal. “I cartografi sono un po’ come le spie”, diceva. I giri in barca con il cartografo generavano lunghe conversazioni in cui si parlava di scenari d’intrighi, Grande Gioco, mappe dei sogni – non luoghi fantastici, bensì luoghi esistenti ma che si credevano inesistenti – di geopolitica, delle terre di Gog e Magog, sanguinarie popolazioni asiatiche delle mappe medievali.