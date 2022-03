Progettare il disordine

Da abitanti della contemporaneità, siamo sempre più abituati a usufruire di materiali e spazi la cui forma e funzione risulta costantemente predeterminata. A questo mondo prefabbricato, il sociologo Ivan Illich ha opposto il concetto di “convivialità”, la possibilità per l’individuo di agire attivamente nella propria realtà secondo princìpi di potenzialità, efficienza e uguaglianza. Trattando tale nozione, Illich fa riferimento a una prospettiva sociale che si manifesta in particolar modo nella strutturazione degli spazi ed è proprio sulla convivialità come rivoluzione formale e urbana che si concentra il saggio a quattro mani del progettista urbano Pablo Sendra e del sociologo Richard Sennett.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE