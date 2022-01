Sei un ebreo o un "uomo del Danubio"? L'odio antisemita nei diari di Mihail Sebastian

Nelle numerose pagine dedicate in questa settimana al Giorno della memoria, raramente o forse mai ho letto il nome della Romania, che pure dopo la Polonia era il paese più esteso e più fittamente popolato dell’Europa orientale. In quella Romania anni Trenta, dove gli ebrei erano la bellezza di 750 mila su una popolazione complessiva di 18 milioni di abitanti, le fiamme dell’antisemitismo covarono più alte che in qualsiasi altro paese europeo. Gli studenti ebrei venivano aggrediti per strada, in venti si scagliavano contro uno a colpirlo senza mercede. In ciascun momento della giornata la mano tesa a un ebreo poteva trasformarsi in un cazzotto.

