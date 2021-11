Un sabba antisemita in Polonia

La marcia per festeggiare l’indipendenza in Polonia non ha più un valore unificante. Ogni 11 novembre vengono fuori le divisioni e le storture non soltanto della Polonia ma dell’Europa intera, visto che a Varsavia si radunano le destre estremissime, tra un fascio e una croce uncinata. Quest’anno l’epicentro della bruttura non è stata la povera capitale, che di solito viene messa a ferro e fuoco dai fanatici, ma Kalisz, una delle città più antiche della Polonia, a due passi da Łódź che in Polonia è la città del cinema, e dove la festa si è trasformata in un orrendo sabba dell’antisemitismo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE