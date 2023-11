Milano in bianco e nero. Cento fotografie di Mario De Biasi in mostra al Diocesano

I fotografi quando si trovano in situazioni di estremo pericolo, che siano guerre o disastri naturali, cercano ogni occasione, anche rischiosa, per trovare lo scatto perfetto che rappresenti orrori e minacce. Quando invece tornano nella città dove vivono è come se avessero il tempo di passeggiare con calma senza l’urgenza della prima pagina, e immortalano così dei momenti di tranquillità: edifici, alberi, ombrelli, turisti. O almeno questo è un pensiero, uno dei tanti, che arrivano visitando il Museo Diocesano e passando di fronte agli scatti di Mario De Biasi, di cui si festeggiano i cento anni dalla nascita. “Tutte le cose pericolose che faceva”, ricorda al Foglio la figlia, Silvia, “noi le venivamo a sapere poi dalle interviste, non ce le raccontava per non farci preoccupare”. Racconta di quando il padre salì in cima all’albero di una nave, o si appese a un balcone per fotografare meglio le nozze dello Scià di Persia. “A mio padre la fotografia appare come un sogno, nel 1946”. Trova tra le macerie di Norimberga del materiale per sviluppare le fotografie. Da lì viaggi e reportage per Epoca, e camminate milanesi tra una rivoluzione in Ungheria e una scappata in Giappone.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE