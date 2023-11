Apericena con gli etruschi

Il food, come lo chiamano qui, deve accompagnare tutto il resto che rende Milano così attraente. Al Mudec c’è lo stellato Bartolini, da Prada c’è la Torre – piccione al mais coi fichi sotto un Fontana – alla Rovati c’è Andrea Aprea. Il bistrot al piano terra è già famoso per il suo club sandwich cubico da 26 euro. Ogni occasione è buona per un bistrot (anche Cucchi, adesso, lo diventa; rivolta social degli aficionados). Ma oltre che per mangiare, alla fondazione Rovati in corso Venezia ci si va per vedere un piuttosto inedito (in Italia) incontro costante tra arte contemporanea e archeologia, Giacometti e cippi funerari, disegnoni di bestie mitologiche di Luigi Ontani e iscrizioni etrusche, Paolini e teste ex-voto in ceramica policroma, disegni di Warhol e sciure chic. E siccome a Roma è rimasto solo Carlo Calenda ad apprezzare l’antichità, i vasi di Villa Giulia scappano anche loro a Milano per esser inseriti nelle vetrine triangolari ben illuminate da vera capitale del design, tra le pareti in pietra fiorentina delle sale ipogee progettate da Cucinella.

