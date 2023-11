Le giornate e le idee infinite di Gio Ponti

Ma quando dormiva Gio Ponti? Forse mai. Morto a 88 anni nel ’79, ha mancato solo la rivoluzione del web e l’uomo come prolungamento di un telefono, ma anche lì chissà quanti disegni, quanti prototipi, quanti scritti ci siamo persi. Nella sua vita, cui non è mancato niente, è perfino andato in guerra (la Prima mondiale), ha esercitato con straordinaria produttività la professione di architetto, di pittore, designer, costumista, scenografo, fondatore e direttore di riviste che hanno fatto storia (in particolare Domus), ma anche collaboratore di quotidiani e saggista. E poi: creatore del più autorevole premio mondiale di design, il Compasso d’Oro, infaticabile scrittore di lettere (centomila) spedite in mezzo mondo, divulgatore di stili di vita eleganti e culturalmente aggiornati in spregio ai ciaffi che aggrondavano le case italiane. In tutto questo lavorio creativo, non va dimenticato che ebbe una famiglia con quattro figli generati insieme a Giulia Vimercati, moglie brianzola di stirpe nobile e di gran supporto pratico ed emotivo, come usava un tempo.

