Roma Sud è più ricca di Roma Nord, è avvenuto lo storico sorpasso

Dal rapporto Caritas sulla povertà 2023 emergono dati interessanti anche di geopolitica domestica. Per esempio ecco il numero che certifica lo scarto tra Milano e Roma: con i loro 28.600 euro pro capite annui i romani guadagnano circa 8.400 euro in meno dei milanesi. Questo, diciamo, era intuitivo. Meno intuitivo che a Roma, praticamente metà di chi ci abita è povero o molto povero (il 42,2 per cento dei residenti dichiara un reddito inferiore a 15mila euro; speriamo che siano solo evasori. Almeno 23.420 sono invece senza fissa dimora).

