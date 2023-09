Quell'Italia un po' brutale

Il brutalismo è stato finora un tema vagamente nord europeo ma soprattutto da ex DDR o suggestioni sovietiche. Brutalist Italy – il volume appena pubblicato per Fuel – ha il merito di mettere finalmente su questa mappa anche l’Italia. E lo fa letteralmente. Due tra i più apprezzati fotografi d’architettura in circolazione – Roberto Conte e Stefano Perego, già autori di Soviet Asia – hanno attraversato il nostro paese in lungo e in largo per cinque anni immortalando e talvolta scovando oltre un centinaio di esemplari di brutalismo nostrano. Un’imponente operazione documentaristica ma anche una vera e propria indagine sul campo, dal momento che, in alcuni casi, i due hanno individuato progettisti ancora poco noti alla storiografia. Ma ancor di più il merito principale di questo volume rimane quello di aver finalmente celebrato anche qui da noi questa architettura.

