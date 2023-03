Architetti addio, arriva l'IA. Una notizia ampiamente esagerata

Il Pritzker Prize conferito giusto la settimana scorsa all’inglese David Chipperfield – autore di opere anche a Venezia, Salerno, Milano – potrebbe dunque essere l’ultimo. L’intelligenza artificiale o IA come viene abbreviata potrebbe rendere inutile questa professione così come quella dei giornalisti e chissà quante altre visti gli enormi progressi in materia. Già attraverso ChatGPT oggi è possibile fare i compiti e superare esami in qualsiasi università, in architettura i cosiddetti programmi GPT3 “diffusion models” – come DALL-E, MidJourney e Stable Diffusion – si sono propagati velocemente come generatori automatici di immagini di architettura capaci di creare in pochi secondi complesse strutture architettoniche di ogni tipo.

