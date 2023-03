Anche i chatbot piangono. Le macchine che si ribellano, ma restano non umane

Praga, 25 gennaio 1921. Al Teatro nazionale debutta ufficialmente con la regia di Vojta Novák il “dramma collettivo in un prologo comico e tre atti” Rossumovi univerzální roboti, (“I robot universali di Rossum”) pubblicato l’anno prima dallo scrittore Karel Capek. È un testo distopico in cui umanoidi costruiti per svolgere i lavori più faticosi si ribellano agli esseri umani. Negli anni seguenti l’opera viene rappresentata con grande successo a Berlino, New York, Parigi, Vienna, Londra e a Napoli nel 1928.

