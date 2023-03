Elon Musk vuole costruire la sua IA anti-woke

Si sta diffondendo in America un grido di denuncia che accusa ChatGPT di essere di sinistra. Il magnate di Tesla e Twitter ha preso la palla al balzo per progettare la sua personalissima alternativa, politicamente incolore

Il 23 marzo del 2016, Microsoft mise online Tay, un tipo particolare di programma (chiamato “chatbot”) con cui era possibile chiacchierare di qualsiasi cosa, grazie alle intelligenze artificiali che compilavano le sue risposte. Tay fu presentata dall’azienda come una IA sperimentale pensata per comportarsi – e scrivere – come una ragazza adolescente. Aveva anche un suo carattere, che le valse la definizione di “AI che se ne frega di tutto”. Oggi quell’esperimento è noto ai più perché nel giro di 24 ore, interagendo con utenti d’ogni tipo (e una buona dose di troll), Tay imparò piuttosto velocemente dal peggio del peggio del web, finendo per generare risposte razziste e antisemite, negando persino l’Olocausto. Due giorni dopo, Tay fu rimossa dal web.