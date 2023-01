“Casa come me”, ritratti di abitazioni e visite a maestri illustri

A New York, Francesco Clemente abita al West Village, in una casa che dà su un minuscolo giardino, trasfigurato da Salman Rushdie in un enorme labirinto. Dal pittore della transavanguardia ci si aspetterebbe una valanga di Warhol, Basquiat, Kenny Sharf. E invece no, l’artista vive immerso in epoche remote: due sculture dell’anno Mille, un Satana di Füssli, l’armadio a bottoni di Sottsass, un uccello Senufo utilizzato nelle processioni in Sierra Leone, una sculturina di Beuys, il Bathtub for a Heroine, distrattamente poggiata sul tavolo esagonale di Frank Lloyd Wright. Carlos D’Ercole come Bob Dylan registra tutto in stato di “esaltata consapevolezza”, e sulla scia di Mario Praz racconta le sue visite in volume illustrato bilingue “Casa come me”, Edizioni Settecolori, che avrebbe potuto intitolare “Ritratti di amicizia in un interno”, visto l’entusiasmo del discepolo in visita ai maestri, che trascolora nella complicità tra artisti e committente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE