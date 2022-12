Sukkot, o la festa delle capanne, in cui si celebrano ripari transitori e fragili

Da tanti anni non si vedevano più grandi opere editoriali avventurose come quella intrapresa dalla fiorentina Giuntina, almeno da quella della Letteratura italiana curata da Alberto Asor Rosa negli anni Novanta. La pubblicazione integrale del Talmud babilonese prosegue con il volume 7 (su 37 previsti), il trattato Sukkah che è singolare di Sukkot, “capanne”, festività che precede quella di Hanukkà che più o meno coincide col Natale – ci si scambia doni sotto le luci anche lì. La festa delle capanne è unica: per ricordare il lungo esilio degli ebrei nel deserto, per una settimana vanno costruite delle capanne secondo alcune regole precisissime a eterna memoria della natura fuggitiva della vita e indirettamente dell’architettura.

