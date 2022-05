Aldo Rossi a colori. La mostra sul designer al Museo del Novecento di Milano

Un bel trip nella mente del primo italiano a vincere il premio Pritzker. Un mondo, quello rossesco, dove gli oggetti in casa possono esser scambiati per gli edifici che vediamo fuori dalla finestra. La sua Conica è forse la caffettiera più bella del mondo

Gran folla di preti che fanno colazione nei bar intorno al Duomo, col collare slacciato e gli occhiali, prima di una doppia beatificazione, e poi gente in coda a Palazzo Reale, nell’ultimo weekend milanese di aprile, a vedere le donne di Tiziano e quelle Scianna. Pochissimi a varcare l’ingresso del Museo del ’900. “Ma il ‘Quarto stato’?”, chiede un gruppetto con gli zainetti. “Non c’è, ci spiace, è via per un prestito”. “Allora ce ne andiamo… scusi ma Luini sta da ’ste parti?”. Per la mostra di Aldo Rossi bisogna passare dal gift shop. “Strano che non l’abbiano fatta in Triennale”, dice uno. “Mah, meglio. Sono andata a vedere quella di coso, là, ed era così stucchevole”. Invece la mostra “Aldo Rossi, Design 1960-1997”, a cura di Chiara Spangaro, è un bel trip nella mente dell’architetto-designer milanese, primo italiano a vincere il Pritzker.