L'architettura del palinsesto: l'arte del "costruire sul costruito"

Oggi la tecnica ripresa dalla filologia, e che si riferisce al fenomeno di cancellazione e riscrittura di un manoscritto, si presta in ambito architettonico a nuove letture come quella della sostenibilità ambientale

Mentre si inaugurava l’ampliamento del Fox Town di Mendrisio, il più grande centro commerciale svizzero, inaugurato nel 1995 con oltre mille dipendenti e secondo i calcoli con quarantuno milioni di visitatori in ventisette anni, una pioggia leggera cadeva regolare sul monte Ceneri e sulle Prealpi avvolte da nuvole basse. Alla conferenza stampa era presente anche Mario Botta, autore dell’allestimento della nuova ala dell’outlet dove ha riutilizzato il legno dagli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia dell’ottobre 2018 in Trentino Alto-Adige. Il tetto del grande spazio centrale interno è infatti ricoperto da sottili barre di legno chiaro che formano una carena di nave rovesciata come in alcune chiese veneziane o anche nella Basilica palladiana di Vicenza – del resto l’architetto ticinese ha studiato da quelle parti.