Agenda Milano

Nell’ingorgo pantagruelico di eventi che Milano ormai sforna, ecco, appena terminata MiArt, iniziare la settimana esiziale del Salone del Mobile o Design Week. Impossibile contare tutti gli appuntamenti. Per chi volesse evitare salatini e prosecchini, recandosi invece virilmente in Fiera, consigliato lo stand di Design Holding (Padiglione S.Project hall 24), la nuova conglomerata del lusso architettonico nata dalla fusione di Flos, B&B Italia, Louis Poulsen, che per la prima volta si presentano insieme. B&B festeggerà il 50° anniversario della Serie Up di Gaetano Pesce ed esporrà la sedia Catilina di Luigi Caccia Dominioni per Azucena. B&B Italia rivelerà anche le novità di architetti e designer come Michael Anastassiades, Antonio Citterio, Piero Lissoni e Vincent Van Duysen. Flos lancerà a sua volta la riedizione della lampada Chiara di Mario Bellini.

Per chi invece vuole rimanere entro i bastioni, alla fondazione Sozzani ecco “Forme: Umberto Riva, architetto designer” a cura di Gabriele Neri, dedicata alle scicchissime e poco conosciute architetture di Riva, signore del design italiano mai entrato nel mainstream. Rimanendo in territorio sozzaniano, o post sozzaniano, anche quest’anno Vogue Italia apre i suoi spazi al pubblico per Life in Vogue: per quattro giorni, da martedì 9 a venerdì 12 aprile, la redazione di piazzale Cadorna viene trasformata e rielaborata da designer e architetti come Jonathan Anderson, David/Nicolas, Rafael de Cárdenas/Architecture at Large, Ana Kraš, Massimiliano Locatelli, Pierre Marie, storagemilano, Studio Proba. Infine, domani aprirà il primo vero museo interamente dedicato al design, il Museo Permanente del Design in Triennale, con la direzione di Joseph Grima – la novità più attesa di questo Salone.