Il contesto: la Milano del Salone del Mobile, il gran sabba dei prosecchi e dell’autostima lombarda. La Milano di oggi è tornata – banalità – da bere, e i brindisi hanno l’epicentro in Triennale, in questo augusto palazzotto progettato dall’architetto Giovanni Muzio negli anni Trenta. Lì non solo si è aperto, con gran frinir di bandiere e tutto il governo al completo, il primo e unico museo del design italiano, ma si è pure celebrato il party più cool del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.