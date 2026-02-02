Un posto al sole: Raffaele sta male per la partenza di Ornella

Il portiere soffre per la lontananza dalla compagna. Gli amici provano a stargli vicino, ma non riescono a consolarlo. Nel frattempo Giulia è in partenza per andare a trovare Angela, anche se ha timore che questo non farà bene a Luca

Raffaele sta veramente male per la partenza di Ornella. E anche al telefono lei è fredda e lontana. Gli amici del palazzo lo aiutano, invitandolo a cena e standogli vicino. Ma non basta. Lui sente che ormai tra i due si è rotto qualcosa e forse stavolta non è riparabile. Nel frattempo anche Giulia è in partenza per andare a trovare Angela, anche se ha timore che allontanarsi per tanto tempo non farà bene a Luca. A Napoli però è tornato Vinicio con Alice. Il ragazzo è determinato a riparare i danni commessi dal fratello, ma sa di essere ancora troppo giovane per occuparsene in prima persona. Ora però la situazione si fa complicata. Perché è vero che sia Chiara che Roberto sono d’accordo per nominare Filippo amministratore delegato, ma la maggioranza ce l’ha Vinicio e quindi ora la sorte dei Cantieri è nelle sue mani. (A.d.)