Un posto al sole: Gennaro tenta il suicidio e finisce in carcere

La moglie di Gennaro è fuori pericolo, ma in ospedale riappare la megera, pronta a rovinare la vita della povera ragazza e degli spettatori. Filippo intanto sogna la poltrona di amministratore delegato, mentre Roberto resta interdetto

Gennaro prova a suicidarsì buttandosi sotto un camion, ma alcuni operai nelle campagne lo salvano. E da lì viene arrestato. La moglie per fortuna è fuori pericolo, ma in ospedale ecco che si presenta la megera: un personaggio che pensavamo essere uscito da Upas, e invece, come negli incubi che rappresenta, alla fine torna sempre. E adesso andrà a rovinare la vita anche di questa povera ragazza. E di tutti noi telespettatori ora costretti ad assistere alle fantasie di questo personaggio ambiguo. Per quanto continueranno gli autori a portare avanti questa storia paranormale? In tutto questo però, con Gagliotti ormai in carcere e fuori dai cantieri, Filippo non retrocede dall'idea di diventare lui amministratore delegato, anche se non serve più come figura di mediatore. È chiaramente Roberto rimane interdetto. Che sia arrivato il momento anche per lui di diventare come il padre? (ad)