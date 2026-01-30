Un posto al sole: Gagliotti accoltella la ex moglie

Gennaro non riesce a convincere la donna a tornare insieme e la pugnala. Per fortuna la suocera vede tutto e chiama la polizia. Al Vulcano nel frattempo va in onda la scenetta tra Nunzio e le “nunziature”, ma Rossella è presa da una strana gelosia

Gagliotti prova a convincere l'ex moglie a ritornare insieme, ma alle perplessità di lei reagisce minacciandola. A quel punto non ci vede più e la accoltella. Per fortuna la suocera vede tutto, e anche se lui riesce a dileguarsi la polizia è alle calcagna. Finalmente la tesi dei Ferri, e di Michele, viene accreditata da tutti: Gennaro è un omicida senza scrupoli e va fermato. Al Vulcano nel frattempo va in onda la scenetta tra Nunzio e le “nunziature”, cioè le follower dello chef. Rossella, presa da una strana gelosia (mentre fino a ieri continuava a parlare del suo ex), costringe il ragazzo a non fare più video social per il bar. Lui glielo promette, ma poi preso da un raptus di rabbia contro Samuel ricomincia. Possono i social usati come marketing per sponsorizzare locali e prodotti diventare un problema per la vita reale? Addirittura più dell’ex di Rossella in carne e ossa? E se non si trattasse di social, ma di un qualunque altro lavoro, Rossella, e chiunque di noi, reagirebbe così? (A.d.)