Un posto al sole: i litigi tra fratelli e sorelle sono dolorosi, ma passano in fretta

Le due gemelle Micaela e Manuela discutono molto animatamente, ma, grazie all'intervento della terza sorella, Serena, riescono ad arrivare a un compromesso e a fare la pace. La gara per l'assunzione non poteva basarsi su chi delle due si fosse ridotta di più lo stipendio

Tra le gemelle scoppia il putiferio. Una di quelle liti che solo tra sorelle e fratelli possono succedere. E sono le più pesanti. Perché le delusioni e i tradimenti dalle persone con cui hai spartito il pane e il tetto sono le più crude e le più dolorose. Ma sono anche quelle che passano più in fretta. E così, grazie all’intromissione di Serena, la terza sorella, le due arrivano a un compromesso e fanno pace. Compromesso che passa da una rivendicazione fondamentale: la gara a chi dovesse essere assunta non poteva basarsi su chi delle due si fosse ridotta di più lo stipendio. Per un semplice motivo: nel mondo reale non funziona così. E non sappiamo se sia un bene o meno. Sappiamo che professionisti, commercianti, partite iva, se vogliono essere concorrenziali, se vogliono vendere, se vogliono stare sul mercato, se vogliono guadagnare, devono abbassare il prezzo. Ma il mondo dei dipendenti, sindacalizzati, non funziona così. Al contrario: è una gara a chi chiede di più.