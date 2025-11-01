C'è un problema di stipendi e contrattazione a Un posto al sole

Se nella realtà si potesse barattare lo stipendio, con i dipendenti che sono disposti a ridurselo pur di lavorare, fuori da contratti di lavoro e rivendicazioni, come stanno facendo in Upa, come sarebbe il mondo del lavoro?

Manuela scopre che la sorella l’ha fregata, pattuendo una decurtazione dello stipendio pur di farsi assumere a danno della sorella. Ma anziché subire la decisione, decide di passare al contrattacco. E offre a Elena la possibilità di dimezzarsi lo stipendio, quindi ulteriormente a ribasso rispetto a Micaela. Qui, al di là della diatriba tra le gemelle, e di come finirà la storia, si apre un dibattito sul lavoro, i diritti, e le condizioni, anche fuori da Un posto al sole.

Se nella realtà si potesse barattare lo stipendio, con i dipendenti che sono disposti a ridurselo pur di lavorare, fuori da contratti di lavoro e rivendicazioni, come sarebbe? I sindacati non lo accetterebbero mai, ma tanto qui parliamo di contratti di collaborazione, quelli di cui, come le partite Iva, i sindacati non si occupano. Nonostante siano quelli con meno tutele e meno garanzie di tutti. Precari per definizione, senza malattie, e senza ferie. E di solito è il datore di lavoro a chiedere di abbassare lo stipendio, non il contrario.