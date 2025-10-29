Un posto al sole: per Roberto è arrivato il momento di andare a processo

L'avvocato gli consiglia di patteggiare in modo da ridurre notevolmente la pena, ma lui da innocente non vuole farlo. Intanto i camorristi provano a intimorire Sabbiese per evitare che possa fare i nomi dei suoi complici

Per Sabbiese arriva il giorno del processo, e fino all’ultimo momento i camorristi del quartiere provano a intimorirlo per evitare che possa fare i nomi dei complici. Ma lui non si fa intimorire, riuscendo a non reagire. Ma il momento di andare a processo arriva anche per Roberto, che deve scegliere la strategia difensiva. L’avvocato gli consiglia di patteggiare, così da ridurre notevolmente la pena. Ma lui, da innocente, non vuole saperne. Il guaio però è che non ci sono elementi difensivi a sufficienza per affrontare un processo senza il rischio di essere sicuramente condannati. Questa condizione si verifica spesso anche fuori da Upas. Spesso ci ritroviamo a definire “colpevoli” imputati che hanno scelto il patteggiamento solo come strategia difensiva, perché altrimenti sarebbero stati schiacciati dal processo. Non sempre il patteggiamento equivale a una ammissione di colpevolezza, ma è solo una strategia cui la malagiustizia italiana ti costringe pur di uscirne in qualche modo vivo.