Un posto al sole: il travagliato ritorno di Gianluca

Il ragazzo va in ospedale dove c'è Rossella che lo aiuta senza fare troppe domande. Lui dice di essere caduto dalle scale ma è evidente che sta mentendo. Nel frattempo Clara torna con il bambino, forse pronta a scomparire di nuovo

Gianluca si precipita in ospedale, con evidenti contusioni. E ad accoglierlo in reparto c’è Rossella, che lo aiuta senza fare troppe domande e promettendogli di non dire a nessuno del suo arrivo a Napoli, e della sua condizione fisica. Il ragazzo racconta di essere caduto dalle scale, ma è evidente che sta mentendo. All’uscita però lo vede Luca. Lui riesce a sfuggire, e lo stesso De Santis, data la sua situazione mentale, non ne è certo. E soprattutto sa che nessuno gli crederà. Nel frattempo Viola ed Eugenio organizzano insieme le vacanze di Antonio, e il magistrato confessa alla ex di essere fortunato ad averla nella sua vita. Per la scenetta simpatia del giorno arriva Manuel, a cui Giulia vorrebbe rifilare una insalata greca con la feta e il bambino crede sia un formaggio che puzza. Infine come se nulla fosse ritorna Clara con il bambino, chissà se già pronta a scomparire nuovamente nel nulla.