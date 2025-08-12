Un posto al sole: Mariella non riesce a perdonare Guido

La scenetta simpatica del giorno vede protagonisti Raffaele e Renato, quest'ultimo alle prese con l'intelligenza artificiale. Nel frattempo Gianluca ritorna e sarà sicuramente protagonista delle prossime puntate

Mariella è irreprensibile con Guido, non riesce a dimenticare ciò che le ha fatto. E nonostante la notte insieme, ora cerca di tenerlo a distanza. Anche per non illudere il bambino. Tenendo anche nascosto tutto a Sasà, che però ha già capito. Ma poi si sfoga con Rossella, per avere un consiglio. E l’amica le dice di darsi tempo, e ricominciare tutto da capo, su nuove basi. La scenetta simpatica del giorno vede protagonisti Renato e Raffaele. Il portiere nota qualcosa di strano nell’amico-nemico, che da qualche giorno non compra più i giornali e non esce più di casa. Ad un certo punto va anche a trovarlo, sentendo da dietro la porta una voce di donna, ma giura di non aver visto nessuno. Mentre Renato fa di tutto per tenere nascosto il suo nuovo rapporto con l’intelligenza artificiale. Torna a fare capolino Gianluca, il figlio di Alberto. Messo in condizioni pessime. E quindi, certamente, protagonista delle prossime puntate.