In Un posto al sole Mariella non si fa più infinocchiare

Dopo aver fatto l’amore, Guido dà per scontato sin da subito il suo ritorno con lei, che però dopo la rottura ha una nuova consapevolezza di donna e di compagna. Una condizione che realizzano in molti dopo una separazione, anche se non tutti

Dopo aver fatto l’amore, Guido dà per scontato sin da subito il suo ritorno con Mariella. E invece per lei non è così. Pur essendo stata lei quella mollata, con grande sofferenza, e aver per mesi sperato in un ritorno, senza riuscire a rifarsi una vita, ora non è più così. Ora è consapevole che lui non doveva farlo, e che forse, se Claudia non l’avesse mollato, lui non sarebbe mai tornato da lei. Guido ovviamente nega, ma ora Mariella non si fa più infinocchiare.

La rottura ha creato in lei questa nuova consapevolezza, di donna e di compagna. Oltre alla certezza di poter stare anche da sola, e di fare anche la mamma da sola. Ma non è più disposta a essere una seconda scelta, un ripiego. Una condizione che realizzano in molti dopo una separazione. Non tutti, certo. C’è chi si precipita a trovare un nuovo compagno, una nuova relazione. Chi non ne esce mai. E chi invece coglie l’occasione di ritrovare se stessi, una propria autonomia, e libertà. Non più negoziabile, per un altro.