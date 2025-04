Dopo mesi di assenza, Eduardo Sabbiese ritorna in Un posto al sole

In teoria sarebbe agli arresti domiciliari, ma è bastata la sua presenza in casa di Rosa per poco più di mezz'ora per far succedere il finimondo. Finalmente torniamo a divertirci in Upas, mentre gli autori tentano di ammorbarci ancora con le storielle assurde e sciape delle gemelle Cirillo

Finalmente torniamo a divertirci. Dopo mesi di assenza, rifà il suo ingresso in Upas il fighissimo Eduardo Sabbiese, con Clara e figli al seguito. Lei si presenta a casa di Rosa dicendo di averlo lasciato, e dopo neanche due ore arriva lui – che in teoria sarebbe agli arresti domiciliari– per riportarsela a casa. Ma ovviamente in quella mezz’oretta succede il finimondo, compreso ovviamente un grande incontro prima con Alberto Palladini e poi con Damiano il poliziotto, che ora per spirito di servizio sarebbe obbligato ad arrestarlo.

E siccome le ciambelle non sempre riescono col buco, il primo a vederli è il capo della polizia, nemico giurato di Damiano, che ora metterà nei guai entrambi. E noi, come detto, torniamo a divertirci! Mentre gli autori tentano di ammorbarci ancora con le storielle assurde e sciape delle gemelle Cirillo. E se spariscono dalla soap (a differenza di Sabbiese) speriamo sia davvero per sempre.