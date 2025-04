Un posto al sole: Clara torna a Napoli, ma senza Edoardo

Chi si lascia prendere dalla passione, senza riflettere, spesso rischia di vivere un fuoco di paglia. Com'è successo a Clara e Edoardo, che erano pronti a tutto pur di stare insieme ma dopo pochi mesi l'amore si è sciolto come neve al sole. Nel frattempo, le gemelle vogliono andare via da Napoli ma i loro datori di lavoro non lo sanno

Le gemelle sono pronte a lasciare Napoli, ma tocca dirlo ai datori di lavoro, e ne Ferri ne Silvia la prenderanno bene… Mentre Nico, totalmente succube di Valeria, si offre persino di ripagarle le spese del negozio, senza mettere minimamente in dubbio che forse Gimmy ci ha visto giusto. Ma la vera novità della puntata è il ritorno a Napoli di Clara, con figli al seguito, ma senza Edoardo.. i due si sono lasciati e lei lo ha mollato tornando a Napoli… tutto l’amore si è sciolto come neve al sole. Lei pronta a rinunciare ai figli, a fare la latitante, a perdere lavoro e vita per stare con lui…e dopo pochi mesi si rivela un fuoco di paglia. Come spesso capita a chi si lascia prendere dalla passione senza riflettere sulle conseguenze, e prima di aver provato una vita insieme… e pure i due si conoscevano da tempo… e ora chissà se Alberto Palladini tornerà all’attacco… Mentre il capo di Damiano continua a sfotterlo e infastidirlo accusandolo di non essere un buon poliziotto, sotto sotto, sa di essere sempre rimasto il criminale di quando era bambino.