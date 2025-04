Pesci d'aprile azzardati a Un posto al Sole

Bambini al parco e lassativi. Intanto Michele viene operato, ma resta paralizzato. Mentre Micaela sembra avere un lampo di genio rispetto alla ricerca del collega che debba affiancarla in radio

Nico e Manuela stanno bene insieme al parco con i bambini, e lui le rivolge anche dei complimenti notando e apprezzando la scollatura provocatoria della ex. Ma il piano di Valeria riesce alla grande: la nipotina versa nella spremuta il lassativo che le ha dato la zia, e tutti i bambini finiscono uno alla volta tutti in bagno… ma può una persona adulta mettere a rischio in questo modo la salute dei bambini? Usando come tramite sua nipote? Chissà se verrà scoperto questo “scherzetto” e Nico aprirà finalmente gli occhi. Nel frattempo Michele viene operato, ma nonostante l’intervento resta paralizzato. E le speranze di tornare a camminare si affievoliscono ancora di più. Come il morale di tutta la famiglia. Mentre Micaela sembra avere un lampo di genio rispetto alla ricerca del collega che debba affiancarla in radio. Lampo che la riporta ancora una volta a casa di Samuel.