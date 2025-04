Micaela e Manuela di Un posto al sole hanno deciso di lasciare Napoli

Chi si lascia prendere dalla passione, senza riflettere, spesso rischia di vivere un fuoco di paglia. Com'è successo a Clara e Edoardo, che erano pronti a tutto pur di stare insieme ma dopo pochi mesi l'amore si è sciolto come neve al sole. Nel frattempo, le gemelle vogliono andare via da Napoli ma i loro datori di lavoro non lo sanno