La vendetta di Manuela in Un posto al sole

Illuminata sulla verità del piano per farla fuori, la ragazza e la gemella si recano nel negozio di Valeria e lo distruggono. Nel frattempo, Michele scopre che il video della sua inchiesta contro i Gagliotti è stato cancellato. E il sospetto su chi possa averlo fatto sparire ricade su Gennaro

Camillo e Jimmi raccontano a Manuela la loro ricostruzione sul giallo dell’avvelenamento al parco archeologico. Lei viene così illuminata sulla verità del piano malefico di Valeria per farla fuori, a discapito della salute di decine di bambini. Così chiama la gemella, e vanno al negozio di Valeria per vendicare il sabotaggio. E insieme le alzano le mani e distruggono il negozio. Gimmy però, avendo subito capito di non aver fatto la cosa giusta avvertendo Manuela, chiama il padre raccontandogli il fatto.

Nel frattempo Michele in ospedale scopre che gli è stato cancellato il video sull’inchiesta contro i Gagliotti sia dal pc che dal cloud, e confida a Filippo di avere il sospetto che sia stato lo stesso Gennaro ad averglielo rubato. Viola invece viene portata a pranzo in spiaggia da Damiano, che coglie l’occasione romantica per invitare la compagna ad andare a vivere a casa sua. Nonostante la scuola di Antonio sia lontana…