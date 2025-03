Le sedute dallo psicologo finiscono nel nulla in Un posto al sole

Ogni tanto gli autori di Upas imbastiscono storie assurde solo per far finire i protagonisti dallo strizzacervelli, senza aver ancora trovato uno all’altezza di trasformarsi nel nuovo Palladini. È successo per Ferri, ora anche per Rossella. Nel frattempo, Damiano viene perseguitato dal suo superiore

Come avevamo annunciato a Rossella non è servita neppure una visita dallo psicologo per aver già risolto il disturbo con il cibo. Le è bastato dire di volerlo consultare, e il problema è scomparso. Proprio come Ferri di cui non sappiamo più se continua la terapia. Ogni tanto gli autori di Upas imbastiscono storie assurde solo per far finire i protagonisti dallo strizzacervelli, senza aver ancora trovato uno all’altezza di trasformarsi nel nuovo Palladini. E quindi le sedute si interrompono nel nulla.

Un pò come la crisi industriale che ha colpito i cantieri, senza che ce ne siamo mai accorti. Quelle che non finiscono mai invece sono le vicende giudiziarie. La collega di Rossella ora sarà chiamata a testimoniare, e magari si convince pure a dire la verità. Nel frattempo, siccome il tempo dia attualità di Upas è diventato il mobbing, ora a diventarne vittima è pure Damiano, perseguitato dal suo superiore che lo accusa di non essersi mai emancipato dalla criminalità del quartiere in cui è nato e cresciuto.