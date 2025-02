Un posto al sole, il guaio che aveva colpito i cantieri Pallidini sparisce dalla scena

Vinicio si reca personalmente nei campi e nota qualcosa di storto rispetto al trattamento dei lavoratori. Alice si sente in difficoltà a lavorare accanto a Michele, mentre Luca si fa accompagnare da Giulia ad una visita medica ma le cose non vanno per niente bene

Per fortuna Vinicio è davvero di un’altra pasta rispetto al fratello, e quindi tende subito a dare fiducia ai sospetti di Michele contro la sua famiglia. Quindi si reca personalmente nei campi e in effetti nota che qualcosa di storto rispetto al trattamento dei lavoratori c’è. Ma decide di andarne a parlare subito col fratello, pensando di riuscire a tenerlo a bada. Mentre Alice si sente in difficoltà a lavorare accanto a Michele dopo aver scoperto della sua inchiesta.

Nel frattempo Luca si fa accompagnare da Giulia ad una visita medica, ma le cose non vanno per niente bene e lui è sempre più sconfortato e depresso. Quasi quanto Renato che va a trovare Diego nella nuova casa di Bagnoli, e non perde occasione per farlo sentire in imbarazzo e difficoltà di fronte a Raffaele. La cosa più assurda della puntata però è il grande guaio internazionale che aveva colpito i cantieri Palladini, di cui non abbiamo saputo niente per settimane, e che ora, magicamente, sparisce dalla scena senza averci mai messo piede.