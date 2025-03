Vinicio e le malefatte della famiglia Gagliotti in Un posto al sole

Dura poco l’atteggiamento irreprensibile di Vinicio, che cambia idea e spiffera tutto al fratello. Luca intanto sta sempre peggio. E ancora una volta sulla sua strada incontra Alberto Palladino

Dura poco l’atteggiamento irreprensibile di Vinicio: bastano poche ore al ragazzo per spifferare tutto al fratello e svelare che è Michele Saviani ad aver avviato un’inchiesta scoprendo le malefatte della famiglia Gagliotti.

Renato, invece, ospite nella nuova casa di Diego, non perde occasione per rinfacciargli tutti gli aspetti negativi del nuovo appartamento. Ma questa volta l’amico-nemico Raffaele ci rimane davvero male, anche perché, in fondo, pure lui è convinto non sia stata una buona scelta. Ma a differenza di Renato non vuole mettersi troppo in mezzo alle decisioni del figlio. Anche se non sempre questa è la scelta migliore.

Luca invece sta sempre peggio. E ancora una volta sulla sua strada incontra Alberto Palladino, che con lui è tutt’altra persona rispetto al cinico egoista che è con il resto del mondo. E ancora una volta aiuta l’amico a riflettere, mentre è sempre più deciso ad abbandonare Giulia per non scaricarle la sua malattia.