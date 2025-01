Con il bacio di Pino e Rosa, nasce una nuova coppia in Un posto al sole

Dopo una vita di delusioni e tribolazioni, da Damiano a padre Antoine, i fan di Upas assistono alla nascita di un amore fresco e giocane. Ben lontano dalle scenette di Samuel e Micaela. Ma a beneficiarne di più potrebbe essere finalmente il piccolo Manuel, finito ancora una volta a letto senza cena

“E che stai aspettando Pino?” Finalmente Rosa si fa avanti, e tutti i fan di Upas assistono all’ascesa che aspettavano da mesi: Pino la prende e la bacia. In mezzo al giardino del palazzo. Ce n’è voluto per arrivarci però! Rosa ha sfogliato in carrellata tutte e delusioni e tribolazioni della sua vita, da Damiano fino a padre Antoine. E ha dovuto persino fare filone a scuola, e a farne le spese maggiori è stato come al solito il povero Manuel. Che, senza colpe, solo per aver ricordato alla mamma i doveri di uno studente (in questa famiglia i ruoli si invertono), è finito a letto senza cena.

Chissà se questo amore finalmente scoppiato farà riacquistare a Rosa anche la dolcezza verso il figlio. Ora però lei può finalmente godersi ciò che si merita, e che meritano i fan della soap. Una coppia fresca, giovane, simpatica, e bella. Lontano dalle scenette alla “casa Vianello” che ci stanno facendo vedere Samuel e Micaela. E che hanno francamente stufato.