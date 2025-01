Padre Antoine abbandona Napoli in Un posto al sole

Il prete lascia la sua parrocchia, ma forse ora Rosa si sentirà più libera. Al contrario, Rossella è sempre più sola, incapace di sfogarsi sia con i genitori che con Nunzio. Mentre la frequentazione tra Mariella e lo spasimante continua sotto gli occhi di Guido

Se una donna abbassa le braccia cade il mondo. E’ con questo proverbio africano che padre Antoine saluta Rosa, e abbandona Napoli, proprio per starle lontano. E tutte le donne del quartiere sono tristi e rammaricate che lui vada via. Che poi non si era mai vista una parrocchia frequentata solo da donne, ma questo è un altro discorso… per questa volta niente sequel di uccelli di rovo! Ma forse ora Rosa si sentirà finalmente libera di vivere la sua vita.

Rossella invece sta sempre peggio. Non riesce a sfogarsi neanche col Crovi per raccontarle cosa sta passando. E Nunzio ha fatto solo danni, mentre i genitori guardano alla finestra mentre la figlia viene molestata e mobbizzata dal primario continuando a lavorarci insieme. La frequentazione tra Mariella e lo spasimante continua, e giustamente in tutta Napoli dove possono vedersi per il secondo appuntamento? Al bar Vulcano, ovvio! E vuoi che non ci sia Guido a scoprirli e ingelosirsi?