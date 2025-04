La partenza delle gemelle Cirillo è un bene per i telespettatori di Un posto al sole

Per un lite con Eduardo, Clara torna di soppiatto a Napoli con i bambini, convinta di lasciarlo per sempre. Per poi dirsi pronta a tornare con lui come se nulla fosse. Nel frattempo, i cantieri Ferri rischiano il tracollo

Nonostante la celata tristezza di Nico e Samuel, le gemelle Cirillo sono partite davvero. E questo è un bene per tutti noi telespettatori, data la vacuità delle loro storie. E speriamo non tornino presto. Dall’altra parte invece fa molto ridere che Clara per un lite con Eduardo torni di soppiatto a Napoli con bambini appresso convinta di lasciarlo per sempre, e dopo solo mezz’ora sia già pronta a tornare con lui come se nulla fosse.

Ovviamente giusto la mezz’ora necessaria affinché lui possa scendere sotto il portone con Damiano, e guarda caso lo vede proprio il capo della polizia che, per quanto è grande Napoli, passava proprio da lì in quel momento. Capiamo le esigenze autoriali, e anche il bisogno di far finalmente tornare gli unici personaggi interessanti dell’ultima stagione, ma servirebbe rendere un minimo credibili le storie. Anche quella dei cantieri Ferri a rischio tracollo del resto non si regge in piedi, ma continuano a propinarcela dal nulla.