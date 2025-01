Rossella è sempre più sola in Un posto al sole

Nico vuole andare via da palazzo Palladini e Renato continua a impicciarsi negli affari del figlio. Mentre in ospedale si accende un violento scontro verbale fra minacce, ramanzine a Rossella e il (dannoso) intervento di Nunzio

Nico confessa alla mamma di voler lasciare palazzo Palladini per andare a convivere con Valeria. Giulia ci rimane malissimo, e pensa sia la decisione sbagliata per Gimmy. Ma il ragazzo e convinto e determinato. E lei cede in un momento di sconforto sapendo che rimarrà da sola. Senza Nico, senza Angela, e presto anche senza Luca. Mentre Raffaele e Ornella provano a convincere Renato a non impicciarsi negli affari del figlio. E a questo punto è lui a dire loro di non fare altrettanto.

In ospedale invece il primario scatena un putiferio per lo scontro avuto con Nunzio. Chiama la polizia e dice di aver subito una minaccia, e poi fa una ramanzina a Rossella davanti al dottor Crovi. Insultandola persino sulle scelte affettive. Ora che finalmente Nunzio si era deciso a intervenire per difendere la fidanzata, è riuscito a passare dalla parte del torto. E la ragazza è sempre più isolata e schiacciata nel dover affrontare una situazione senza via uscita.