In Un posto al sole fallisce il piano di Alberto per riavere suo figlio

Nel tentativo di liberarsi di Edoardo e riavere suo figlio, l'avvocato decide di rivelare ai camorristi il nascondiglio di Sabbiese, sperando di proteggere Clara e il bambino. Ma il piano gli si ritorce contro e viene brutalmente pestato dai malviventi

Abbiamo già raccontato che l’avvocato Alberto Palladini si atteggia a fare il criminale, ma in realtà le sue nobili origini vengono sempre fuori e il massimo della figura che riesce a fare è quella del guappo di cartone. Finendo per mettere nei guai se stesso e chi gli sta intorno. Stavolta l’avvocato ha pensato, per liberarsi di Edoardo e riavere suo figlio, di spifferare ai camorristi il luogo del nascondiglio. In cambio ha chiesto che non venissero toccati Clara e il bambino.



Ne ha guadagnato un brutto pestaggio, poiché i camorristi non si fanno dettare le regole da nessuno, figuriamoci da un avvocato di buona famiglia. Alla fine l’accordo si è fatto, ma qualcosa è andato storto. Proprio mentre stava per andare all’incontro, Clara ha avuto una contrazione. Dopo aver rivelato il nascondiglio di Sabbiese, Alberto è venuto a sapere che l’incontro è saltato. Ma non ha fatto in tempo ad avvisare i malviventi, che ora si stanno recando da Edoardo per vendicarlo, mentre è in casa con Clara e il bambino.