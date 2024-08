Ferri ci casca con Magdalena e a Un posto al sole finiscono le vacanze

Mentre Roberto si fa conquistare dal fascino polacco tutti tornano a Palazzo Palladini. Il più simpatico resta sempre il piccolo Manuel

Ovviamente Marina Giornato ci aveva visto giusto: "Magdalena è una donna furba e calcolatrice, e a te affascinano quelle cosi, come Lara”. Ecco le parole dette a Roberto prima delle vacanze. Profetiche. E infatti, nonostante l’avvertimento, il pollo ci è cascato. Magdalena, con una furbizia che qualcuno avrebbe definito orientale, e invece qui è polacca, coglie al volo il punto debole di Ferri. Le basta togliersi la camicia per una canotta e mettere su un po di make up per coglierlo in fallo. Nel frattempo tutti sono tornati al palazzo dalle vacanze. Il più simpatico resta sempre il piccolo Manuel, che spiega al prete l’origine e la ricetta dello scarpariello, un primo piatto povero tipico della tradizione napoletana. Mentre Raffaele e Renato ricominciano a fare cane e gatto.