In vacanza con l'ex, per il bene dei figli: da Giorgia Meloni a Guido e Mariella di "Un posto al sole"

Fingere per una settimana di continuare una storia ormai finita è davvero ciò di cui hanno bisogno di nostri figli? Una riflessione, partendo dalle vacanze della premier Meloni e della sorella Arianna, passando per quelle dei personaggi della soap

In tanti in questi giorni ci siamo chiesti se saremmo mai andati in vacanza con un ex, per il bene dei figli. Lo spunto di riflessione è dato dalle vacanze, appena terminate, della premier Meloni e della sorella Arianna. Entrambe per una settimana in masseria, con gli ex compagni al seguito. Per il bene dei figli. Ma quale bene? Siamo sicuri che fingere per una sola settimana di continuare una storia ormai finita, sia davvero il bene dei figli? E soprattutto, con una storia rotta da poco, con tutti i suoi strascichi, ancora freschi, quanto si è in grado di fingere di stare ancora bene insieme, di fronte ai bambini? E quanto invece fa male quella permanenza? Ce lo siamo chiesto guardando le sorelle Meloni, ma anche Guido e Mariella a Upas. Che proprio come Giorgia e Ariana, hanno deciso di fare le vacanze insieme per non deludere il bambino. E la vacanza effettivamente è andata bene. Al ritorno tutti speravano in un ritorno di fiamma, ma ormai ciò che è rotto non si può riattaccare. Anche Lollo vorrebbe ritornare a Palinuro, perché ha capito che la realtà è diversa dalla vacanza. Ma ora tutti sono tornati a lavoro, chi a Palazzo Palladini, chi a Palazzo Chigi.