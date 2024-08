Guido dice la verità al figlio: la sincerità premia sempre

Fingere che tutto vada bene e nascondere le ferite non offre mai vantaggi sul lungo termine: svanita l'ultima speranza di tornare insieme, non resta che vuotare il sacco. Anche (e soprattutto) con i più piccoli

Mariella fa l’ultimo tentativo di riavvicinarsi a Guido, ma fallisce anche questo. La messa in scena compiuta durante le due settimane di vacanza, fingendo di stare ancora insieme, per il bene di Lollo, non può continuare.

Alla fine entrambi arrivano alla decisione di separarsi. La chiamano pausa di riflessione, ma sanno che non sarà cosi. Guido andrà via di casa, ma ora il problema è dirlo al figlio, e dovrà farlo lui. E questa volta basta bugie. L’operazione va meglio del previsto. Il bambino comprende, senza capricci e senza domande. Meglio di quanto pensassero i genitori. Alla fine dire la verità è sempre la cosa migliore, anche verso i bambini. A cui un rapporto finto tra i genitori fa più male che una separazione. Anche in vacanza. A Upas lo hanno capito, chissà se ci arriveranno anche le sorelle d’Italia. Sempre che la messa in scena in masseria sia stata verso i figli, e non verso tutti gli italiani.